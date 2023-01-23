Сибиряки нарастили количество разводов

Количество разводов в 2022 году выросло в регионах Сибири, лидером стала Республика Алтай, сообщается в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

В Республике Алтай с января по ноябрь 2022 года зафиксировано 6,1 развода на тысячу населения, а в аналогичном периоде 2021 года было 5,7. Следом оказалась Республика Хакасия, где брак расторгли 5,7 раза на 1 тысячу населения, предыдущий показатель был 5,0. Тройку регионов Сибири с самым большим показателем разводов замкнула Иркутская область с показателем 5,5, здесь также чаще стали разводиться.

На четвертом месте оказался Красноярский край, где число разводов не изменилось и составляет 5,3. Затем следуют Новосибирская и Омская область, также ускорившие темпы разводов. Томская область сохранила тот же уровень разводов — 4,5.

В Кемеровской области — в единственной — стали меньше разводиться. В 2022 году зафиксировано 4,5 развода на 1 тысячу населения, а в 2021 году — было 4,6. Меньше всего разводов в Туве — 3,4 в прошлом году, до этого — 3,1.

Согласно опросу ВЦИОМ, среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность, взаимное непонимание, неверность одного из партнеров, бытовые проблемы, а также несовместимость характеров и пьянство.