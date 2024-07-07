Известный алтайский танцовщик погиб на СВО

Артист Национального государственного театра песни и танца Республики Алтай погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач. Аржану Сельбикову был 31 год, говорится в некрологе, опубликованном на официальной странице театра «ВКонтакте».

Артист родом из села Кызыл-Таш Кош-Агачского района. С детства он занимался греко-римской борьбой и участвовал в любительских театральных постановках. Окончил колледж культуры и искусств Республики Алтай, затем Алтайскую государственную академию культуры и искусств.

Некоторое время работал в Барнауле в Алтайском государственном музыкальном театре, но затем вернулся в родной регион и устроился в национальный театр. В 2015 году Аржан Сельбиков уехал по контракту служить в Чечню, где пробыл три года.

В 2018 году вновь стал заниматься хореографией. Сельбиков выходил на сцену сам, а также преподавал в детской хореографической школе-студии. В 2022 году Аржан Сельбиков отправился на спецоперацию, был награжден медалью «За отвагу».