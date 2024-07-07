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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Известный алтайский танцовщик погиб на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Артист Национального государственного театра песни и танца Республики Алтай погиб в зоне проведения спецоперации при выполнении боевых задач. Аржану Сельбикову был 31 год, говорится в некрологе, опубликованном на официальной странице театра «ВКонтакте».

Артист родом из села Кызыл-Таш Кош-Агачского района. С детства он занимался греко-римской борьбой и участвовал в любительских театральных постановках. Окончил колледж культуры и искусств Республики Алтай, затем Алтайскую государственную академию культуры и искусств.

Некоторое время работал в Барнауле в Алтайском государственном музыкальном театре, но затем вернулся в родной регион и устроился в национальный театр. В 2015 году Аржан Сельбиков уехал по контракту служить в Чечню, где пробыл три года.

В 2018 году вновь стал заниматься хореографией. Сельбиков выходил на сцену сам, а также преподавал в детской хореографической школе-студии. В 2022 году Аржан Сельбиков отправился на спецоперацию, был награжден медалью «За отвагу».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Республика Алтай
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galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай