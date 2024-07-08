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Грузовики опасно сблизились на этапе «Шелкового пути». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовики КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева и МАЗ Сергея Вязовича едва не столкнулись лоб в лоб на узком участке трассы на ралли-рейде «Шелковый путь» — видео опубликовано в телеграм-канале гонки.

«Мой штурман диктует свернуть вправо на развилке — я оттормаживаюсь, а там лента натянута. Поехали дальше, маршрут уже не совпадает. Еще через два километра нам в лоб летит Вязович — чудом разошлись! Мы уже думали, что все — разобьемся», — описал ситуацию Николаев.

По словам Вязовича, на внедорожном участке правильный въезд в лес оказался перекрыт сигнальной лентой. Пилоты МАЗа заметили, что контрольная точка останется позади и начали возвращаться, двигаясь медленно.

«КамАЗ вылетел навстречу на полном ходу, потому что Эдуард атаковал. Нам удалось разминуться, хотя уже ждал лобового удара», — отметил Вязович.

Третий этап «Шелкового пути» по маршруту Барнаул — Горно-Алтайск состоялся в воскресенье. Он проходил по грунтовым и песчаным лесным дорогам. Выиграл Дмитрий Сотников.

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Спорт #Автоспорт #Алтайский край #Республика Алтай
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