Apple отложила выпуск гарнитуры дополненной реальности

Apple столкнулась со сложностями в разработке гарнитуры дополненной реальности и решила отложить ее анонс на неопределенный срок.анонс на неопределенный срок.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман сообщил со ссылкой на собственные источники, что инженеры компании не в силах справиться с техническими сложностями. Из-за этого приоритет устройства стал настолько низким, что компания может от даже отказаться от него.

По данным Гурмана, выпуск гарнитуры дополненной реальности должен был состояться после релиза шлема смешанной реальности (MR) в 2023 году. Он еще находится в разработке и будет представлен вовремя. Ожидаемая стоимость первого MR-устройства от Apple составляет 3 тысячи долларов.

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Гурман уверен, что на протяжении нескольких лет Apple будет заниматься развитием MR-устройств и к 2025 году выйдет облегченная версия шлема за 1,5 тысячи долларов. Удешевление будет достигнуто за счет использования процессоров типа Bionic, которые применяются в iPhone.

Смешанная реальность позволяет размещать в реальном мире цифровые объекты. В отличие от дополненной, она позволяет взаимодействовать с «нереальными» предметами, а не просто рассматривать их.