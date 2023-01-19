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Apple отложила выпуск гарнитуры дополненной реальности

Источник:
Sibnet.ru
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Вывеска в офисе Apple
Фото: © Andreas M / Unsplash License

Apple столкнулась со сложностями в разработке гарнитуры дополненной реальности и решила отложить ее анонс на неопределенный срок.анонс на неопределенный срок.

Колумнист Bloomberg Марк Гурман сообщил со ссылкой на собственные источники, что инженеры компании не в силах справиться с техническими сложностями. Из-за этого приоритет устройства стал настолько низким, что компания может от даже отказаться от него.

По данным Гурмана, выпуск гарнитуры дополненной реальности должен был состояться после релиза шлема смешанной реальности (MR) в 2023 году. Он еще находится в разработке и будет представлен вовремя. Ожидаемая стоимость первого MR-устройства от Apple составляет 3 тысячи долларов.

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Гурман уверен, что на протяжении нескольких лет Apple будет заниматься развитием MR-устройств и к 2025 году выйдет облегченная версия шлема за 1,5 тысячи долларов. Удешевление будет достигнуто за счет использования процессоров типа Bionic, которые применяются в iPhone.

Смешанная реальность позволяет размещать в реальном мире цифровые объекты. В отличие от дополненной, она позволяет взаимодействовать с «нереальными» предметами, а не просто рассматривать их.

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