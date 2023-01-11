Облачная разведка: тест удаленного гейминга от Ростелеком

Облачный гейминг давно на слуху у игроков всего мира. Кто-то относится к нему скептически, а кто-то, наоборот, считает будущим компьютерных игр, поскольку сервис позволяет запустить самые требовательные проекты на практически любом устройстве, будь то ноутбук, смартфон или даже ТВ-приставка.

Ростелеком предлагает собственную платформу облачного гейминга GFN.RU. Она позволяет запускать практически все игры на любом устройстве, а обойдется это намного дешевле, чем игровой компьютер. Годовой тариф стоит меньше чем бюджетный монитор.

Запуск и регистрация

Первое, что необходимо сделать — установить приложение Geforce Now на компьютер или смартфон. В приставке Wink сервис GFN предустановлен. Играть можно и в браузере, но рекомендуется использовать специальную программу. Интерфейс клиентов не имеет принципиальных отличий и практически одинаков.

Регистрация в сервисе простая, можно выполнить вход с помощью аккаунта Google и сделать это мгновенно. После авторизации нужно подключить к учетной записи игровые магазины и синхронизировать библиотеки. GFN поддерживает Steam, Epic Games и Ubisoft.

Система сама определит поддерживаемые игры в библиотеке пользователя и сделает их доступными в GFN. Сервис работает с подавляющим большинством современных игр.

Очереди и платная подписка

Сервис GFN.RU можно попробовать бесплатно, но в таком случае пользователь столкнется с очередями. На момент написания статьи длина очереди составляла 250 игроков, прошла она за 45 минут.

Бесплатный сеанс длится 30 минут, после этого очередь придется «отстоять» заново. Но это хороший способ попробовать облачный гейминг без затрат.

Приобретение подписки избавляет от очередей и не влияет на продолжительность сессии. Более того, игрокам становится доступна трассировка лучей (RTX) в некоторых играх, например, обновленной версии «Ведьмак 3: Дикая охота».

Игра через GFN.RU на разных устройствах

Играть можно на компьютере, ноутбуке или даже смартфоне. Достаточно установить подходящий аккаунт и авторизоваться. Управление на ПК привычно — клавиатура или геймпад на выбор.

При запуске на смартфоне система рекомендует использовать геймпад — поддерживается большинство Bluetooth-контроллеров. Однако при его отсутствии можно вывести элементы управления на экран и играть как в большинстве мобильных проектов. Это не очень удобно, так как пальцы загораживают обзор, но терпимо.

Подключение одинаково быстро через проводной и мобильный интернет. Игры не нужно устанавливать — они уже есть в облаке, и можно сразу приступить к прохождению. В некоторых проектах, например, Ark: Survival Evolved «слетела» локализация, но нужный язык удалось выставить в настройках.

Качество графики, звука и пинг в GFN.RU

Претензий к качеству картинки нет. Cyberpunk 2077 с максимальными настройками графики играется прекрасно. Звук не отстает, а задержка ввода-вывода отсутствует. Многострадальный проект не избавился от багов, но GFN здесь не виноват.

Обновленный «Ведьмак 3» с включенным рейтрейсингом идет хорошо и даже испытывающий проблемы с оптимизацией Ark: Survival Evolved работает без проседаний FPS. Звук хороший, нет отставаний и «заиканий».

Скорость загрузки очень высокая и в целом использование сервиса производит впечатление, аналогичное игре на топовом ПК.

Стоимость подписок

Можно играть бесплатно с ограничениями в виде очереди и сессий по полчаса. Самый дешевый тариф — 399 рублей за сутки премиум доступа. Неделя стоит 699 рублей, месяц — 1499. Годовая подписка самая выгодная — 13499 рублей, то есть можно играть год по цене бюджетного монитора.

Абоненты тарифа «Игровой» от Ростелеком имеют возможность сэкономить на облачном гейминге GFN.RU, пользуясь дневной подпиской. Дневная подписка на облачные гры для них стоит 75 рублей, что значительно дешевле и подойдет для игры в отпуске на ноутбуке или смартфоне, вдали от любимого игрового ПК.