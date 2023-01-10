Геймерская экосистема: что включено в интернет-тариф «Игровой»

Современные онлайн-игры становится все более требовательными, геймерам нужно тратить много времени на прокачку своих аккаунтов и совершенствование игровых навыков. Геймерский тариф «Игровой» от компании Ростелеком обеспечивает высокоскоростной интернет и бонусы в популярных онлайн-играх, которые значительно упрощают игрокам виртуальную жизнь.

Тариф «Игровой» базируется на «трех китах»: преимущество пользователям гарантируют высокая скорость, обеспечивающая быструю загрузку патчей и обновлений; уникальные бонусы в партнерских онлайн-играх, а также приоритизация игрового трафика с оптимизированным подключением к серверам.

Самый быстрый геймерский тариф

Компания Ростелеком запустила тариф «Игровой» в 2016 году — изначально он был создан с белорусской компанией Wargaming, одним из крупнейших разработчиков онлайн-игр на постсоветском пространстве. За прошедшие шесть лет тариф «Игровой» превратился в самую настоящую геймерскую экосистему.

На сегодня игровые возможности доступны в составе сразу нескольких гибких тарифов — кроме стандартного «Игрового» можно выбрать «Игровой с ТВ» (появляется доступ к онлайн-кинотеатру Wink), «Комбо Игровой» (геймерский интернет и мобильная связь), а также «Комбо Игровой с ТВ» (геймерский интернет, мобильная связь и Wink).

Разберемся в ключевых особенностях всех трех фишек геймерского тарифа от Ростелекома. Начнем со скорости интернета «Игрового» — она может достигать 890 Мбит/с. Правда, не везде, в большинстве регионов геймерам предлагается 500 Мбит/с. Однако даже в этом случае она значительно превышает стандартную для домашнего интернета скорость 200 Мбит/с.

При скорости интернета 500 Мбит/с файл в 1 Гб скачается из примерно за 16 секунд.

Такую скорость Ростелеком обеспечивает благодаря современной технологии GPON, основу которой составляет оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 Гбит/с. Но нужно учитывать, что для обеспечения скорости 500 Мбит/с до конечного устройства потребуется современный роутер и соответствующая инфраструктура в квартире.

Например, бюджетные сетевые карты в компьютерах и ноутбуках могут иметь пропускную способность всего 100 Мбит/с. Кроме этого, если в помещении проложен морально устаревший витой кабель с двумя парами, придется его заменить, так как он подходит для скоростей до 100 Мбит/с.

Заменить старый роутер геймерам предлагается на мощный игровой RT-X — именно это устройство гарантирует популярным играм приоритет при обработке трафика. Роутер поддерживает два диапазона Wi-Fi и обеспечивает скорость до 600 Мбит/с (2.4 ГГц) и до 1733 Мбит/с (5 ГГц).

Какие бонусы получают геймеры

Важная особенность тарифа «Игровой» — бонусы в онлайн-играх. На сегодня партнерами экосистемы выступают компании Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей»), VK Play (игры Warface, CrossFire, Archeage, Lost Ark) и «Фогейм» (игры Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion).

Посмотрим, какие бонусы доступны обладателям тарифа «Игровой». Например, в культовом танковом симуляторе «Мир танков» (бывший World of Tanks) игрокам полагается «вечный» премиальный аккаунт и эксклюзивный танк Т-44-100, который представляет собой универсальную машину, подходящую под разные стили игры.

Премиальный аккаунт значительно ускоряет получение кредитов и опыта в игре. Дополнительно виртуальные танкисты имеют 100% прокачанный экипаж с изученным навыком «боевое братство», новые арендные танки каждый месяц с возможностью пересадить на них свои экипажи без штрафа и уникальный камуфляж.

Фото: © worldoftanks.ru

Схожая система бонусов действует для игроков симулятора «Мир кораблей» — здесь геймеры также получают премиальный аккаунт на все время действия тарифа «Игровой», а дополнительно к нему эксклюзивный крейсер «Багратион» VIII уровня с опытным командиром и ежедневным бонусом в размере 25 дублонов.

В играх VK Play пользователям геймерского тарифа полагаются дополнительные виды оружия и полезные внутриигровые предметы. Так, в шутере Warface становится доступен набор «Мятежник» из дробовика, штурмовой винтовки, пистолета-пулемета и мощной снайперской винтовки. Кроме этого, абоненты тарифа «Игровой» получают «дни РТК», которые дают право навсегда купить новые виды оружия и внутриигровые предметы.

В играх «Фогейм» абоненты тарифа «Игровой» получают подарок за подключение, а также ежедневные подарки и бонусы за стаж. В частности, в легендарной MMORPG Lineage 2 игрокам каждый день выдают по две дополнительные руны, а раз в десять дней — целый набор высокоуровневых предметов, позволяющих быстрее достигать высоких результатов.