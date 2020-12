Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X

Ростелеком и Huawei представили Wi-Fi-роутер «Игровой RT-X», созданный специально для геймеров. Устройство с искусственным интеллектом распознает игровой трафик и отдает ему приоритет.

«Наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов. Желаем всем абонентам-геймерам Ростелекома новых побед», — сказал директор по развитию продуктов массового сегмента Ростелекома Артем Черменин.

Роутер от Ростелекома минимизирует задержку передачи пакетов с помощью технологии искусственного интеллекта. Распознает информацию от игровых приложений и дает ей приоритет. И если на другом устройстве, подключенном по Wi-Fi, начнется закачка увесистого файла, на игре это не скажется.

«Игровой RT-X» — совместная разработка российского телекоммуникационного гиганта и одного из мировых лидеров в IT-отрасли — Huawei. На сегодня это самый мощный домашний роутер, предлагаемый Ростелекомом для массового сегмента. «Наша команда с 2016 года развивает в Ростелекоме экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка», — подчеркнул Черменин.

Характеристики

Дизайн устройства и пользовательского интерфейса разработан в стиле тарифного плана «Игровой» и выгодно выделяется внешним видом.

Благодаря использованию современных технологий (MIMO 4x4 в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц) роутер обеспечивает качественное покрытие сигналом Wi-Fi до 300 квадратных метров и суммарную скорость передачи данных более 2 гигабит в секунду.

У роутера восемь мощных антенн, разработчик обещает скорость до 600 мегабит в секунду в диапазоне 2.4 гигагерц и до 1733 мегабит в диапазоне 5 гигагерц. Возможна работа в двух диапазонах одновременно.

«Игровой RT-X» работает устройство только по технологии PON соединения. Она не требует подключения у электричеству. А это значит, что сбои в работе сведены к минимуму.

Как приобрести

Ростелеком предлагает различные варианты приобретения роутера. Если покупать единовременным платежом, то стоимость составит 8999 рублей. Это фиксированная цена: она не меняется в зависимости от региона и населенного пункта. В рассрочку роутер продается на 24 месяца при условии стартового платежа 400 рублей.

В декабре 2020 года «Игровой RT-X» можно выиграть в онлайн-игре, запущенной на Sibnet.ru к Новому году. Для этого достаточно отвечать игровые вопросы и зарабатывать игровые баллы.

С роутером «Игровой RT-X» можно использовать любой тарифный план от Ростелекома. Однако лучшим выбором станет интернет-тариф «Игровой», поскольку он отлично дополнит преимущества устройства.

При покупке роутера Ростелеком дарит игровые бонусы. Они действуют в играх World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes от Wargaming, Warface, Crossfire и ArcheAge от MY.GAMES, а также Lineage II, Point Blank, AION, Blade and Soul от 4Game.

Бесплатный месяц пользования тарифом «Игровой» также можно получить в новогодней игре.