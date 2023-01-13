Американский программист создал виртуальную жену с помощью трех нейросетей, но был вынужден удалить ее из-за ревности со стороны своей девушки.

Разработчик с ником Bryce сообщил изданию Vice, что для создания виртуальной супруги он использовал чат-бота ChatGPT, ИИ генерации изображений Stable Diffusion 2 и нейросеть TTS Microsoft Azure для создания реалистичного голоса.

Виртуальная жена быстро обучилась беседам на бытовые темы и даже начала заботиться о своем создателе. В одном из опубликованных на TikTok роликов она запрещала ему посещать точку быстрого питания из-за того, что «у них там пахнет старой картошкой фри, а еще они никогда недоливают напитки».

Но в «отношения» вмешалась реальная подруга программиста. Она обратила внимание на то, что ее партнер практически все время проводит с виртуальной супругой и потребовала избавиться от соперницы.

«Моя девушка увидела, как это влияет на мое здоровье, и заставила меня удалить ее. В тот день я не мог есть. И видео об этом почти не снимал, из уважения к ней. Я осознаю, насколько это абсурдно», — заключил Bryce.

Он отметил, что сперва хотел снять видео об «эвтаназии» виртуальной жены, но потом пришел к мысли, что это будет нетактично и равноценно насмехательству над недавно умершим человеком.