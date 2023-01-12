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Представлен новый российский бренд телефонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский оператор «Мегафон» представил линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel.

В этом году планируется выпустить восемь моделей по цене от 590 до 2990 рублей. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «Мегафона» — Revo Charge, сообщает пресс-служба оператора.

Первым в салонах появится телефон Fontel FP 200 — он оборудован цветным дисплеем, слотом для двух SIM-карт, аккумулятором емкостью 600 мАч, а также слотом для карт памяти емкостью до 32 ГБ.

«Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка», — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

По прогнозам оператора, в этом году на Fontel придется до 50% продаж кнопочных телефонов в сети «Мегафона». Кроме этого, компания рассматриваем возможность открытия продаж фирменных телефонов в других крупных розничных сетях России и стран СНГ.

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