Рост турпотока на 80% спрогнозировали на курорте «Манжерок»

Число туристов, посетивших алтайский курорт «Манжерок» в этом зимнем сезоне вырастет на 80% в этом году, прошлой зимой курорт посетили 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба организации.

География туристов, посетивших «Манжерок» в новогодние каникулы сезона 2022-2023, отличается от предыдущих лет. В Республику Алтай приехали туристы из более чем 20 регионов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Уфы, Ханты-Мансийска, Тюмени, Оренбурга, Самары, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Калининграда.

«По прогнозам, за текущий зимний сезон «Манжерок» примет порядка 180 тысяч гостей, в прошлом году зимний турпоток составил 100 тысяч человек», – сказано в сообщении.

Гендиректор курорта Владимир Щербинин рассказал, что число гостей, занимающихся горными лыжами и сноубордом в новом сезоне выросло на 40%.

«На нашем курорте значительно выросло число любителей активного отдыха, что подтверждается статистикой пунктов проката. На новогодние праздники количество снаряжения, выданного нашим гостям в пунктах проката, составило более 17 тысяч единиц горнолыжного оборудования. Мы отмечаем прирост в 40% по сравнению с показателем предыдущего года», – рассказал он.

Щербинин уточнил, что Республика Алтай наряду с Краснодарским краем и Кемеровской областью входит в число самых популярных регионов по посещаемости горнолыжных курортов.

Протяженность трасс курорта «Манжерок» составляет 22 км. Здесь работают три подъемника, 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности и современная система оснежения. Также гостям доступен тематический детский склон, тюбинг с автономным подъемником, каток, сноупарк и многое другое. Готовится к открытию пятизвездочный отель на 304 номера.