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Последнее обновление для Windows 7 выйдет 10 января

Источник:
Sibnet.ru
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Установка обновлений Windows
Фото: © Clint Patterson / Unsplash License

Операционные системы Windows 7 и Windows 8.1 получат последние обновления 10 января. Microsoft официально завершит их поддержку и рекомендует обновиться до актуальных версий Windows 10 или 11.

После прекращения поддержки системы не будут получать необходимые патчи безопасности, а некоторые программы, например, браузеры Google Chrome и Microsoft Edge больше не будут получать обновления для этих ОС, сообщается на странице поддержки Windows.

Операционные системы продолжат работать, но будут уязвимы из-за отсутствия своевременных обновлений. Большинство программ сохранит работоспособность еще некоторое время. Пользователям рекомендовано обновить систему до Windows 10 или Windows 11.

Chrome перестанет поддерживать Windows 7 и 8.1

По данным Statcounter, собирающего статистику использования ОС, в ноябре 2022 года доля Windows 7 на рынке составляла 10,25%, а Windows 8.1 — 2.53%. На новую Windows 11 уже перешли 16,13% пользователей операционных систем Microsoft.

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