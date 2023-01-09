Последнее обновление для Windows 7 выйдет 10 января

Операционные системы Windows 7 и Windows 8.1 получат последние обновления 10 января. Microsoft официально завершит их поддержку и рекомендует обновиться до актуальных версий Windows 10 или 11.

После прекращения поддержки системы не будут получать необходимые патчи безопасности, а некоторые программы, например, браузеры Google Chrome и Microsoft Edge больше не будут получать обновления для этих ОС, сообщается на странице поддержки Windows.

Операционные системы продолжат работать, но будут уязвимы из-за отсутствия своевременных обновлений. Большинство программ сохранит работоспособность еще некоторое время. Пользователям рекомендовано обновить систему до Windows 10 или Windows 11.

Chrome перестанет поддерживать Windows 7 и 8.1

По данным Statcounter, собирающего статистику использования ОС, в ноябре 2022 года доля Windows 7 на рынке составляла 10,25%, а Windows 8.1 — 2.53%. На новую Windows 11 уже перешли 16,13% пользователей операционных систем Microsoft.