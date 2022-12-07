Браузер Chrome перестанет поддерживать Windows 7 и 8.1

Последняя версия Chrome 108 просит пользователей Windows 7 и Windows 8.1 обновить ОС в связи со скорым прекращением поддержки этих операционных систем.

«Для получения будущих обновлений Google Chrome вам понадобится Windows 10 или более поздняя версия. На этом компьютере используется Windows 7», — говорится в сообщении браузера.

Отказ от устаревших ОС связан с окончательным прекращением их поддержки со стороны Microsoft. Windows 7 и Windows 8.1 не будут получать обновления безопасности и новые версии некоторых приложений, не только Chrome, перестанут выходить для этих операционных систем.

Интернет-серфинг в неподдерживаемой системе и устаревшем браузере чреват рисками загрузки вирусов на ПК и утечкой персональных данных. Google планирует прекратить обновление своего браузера в Windows 7 и Windows 8.1 вместе с Microsoft 10 января 2023 года.