«ВКонтакте» тестирует вовлекающую ленту рекомендаций

«ВКонтакте» тестирует новую ленту рекомендаций с видео и клипами в новом формате. Ее цель предоставить максимальное количество контента на одном экране, чтобы увлечь пользователя.

Новый экран рекомендаций содержит множество ярких плиток постов и клипов с возможностью «проваливаться» в тему. При переходе по одной пиктограмме появляется возможность погрузиться в тему и получить больше подобного контента, сообщается в пресс-релизе.

«Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик», — сообщила генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.

На текущем этапе в тестировании новых рекомендаций участвует небольшая часть аудитории «ВКонтакте». Разработчики занимаются анализом обратной связи и в скором времени новые рекомендации станут доступны всем пользователям.