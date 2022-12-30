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«ВКонтакте» тестирует вовлекающую ленту рекомендаций

Источник:
Sibnet.ru
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Вконтакте на смартфоне
Фото: © VK

«ВКонтакте» тестирует новую ленту рекомендаций с видео и клипами в новом формате. Ее цель предоставить максимальное количество контента на одном экране, чтобы увлечь пользователя.

Новый экран рекомендаций содержит множество ярких плиток постов и клипов с возможностью «проваливаться» в тему. При переходе по одной пиктограмме появляется возможность погрузиться в тему и получить больше подобного контента, сообщается в пресс-релизе.

«Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик», — сообщила генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.

На текущем этапе в тестировании новых рекомендаций участвует небольшая часть аудитории «ВКонтакте». Разработчики занимаются анализом обратной связи и в скором времени новые рекомендации станут доступны всем пользователям.

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Топ комментариев

GammiPluh

С наступающим вас от ВС РФ господа... салют!!!

mosquito__2010

Не не не, они так могут ещё три года жить. А потом станут богатыми европейцами, все сразу оптом.

GammiPluh

какие удары дружище, нам же нечем давно

GammiPluh

а че ты бандеровцев в кавычки взял? или не признаешь фашизм на Украине?