Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку

За внешней простотой компьютерной мышки кроется серьезный технологичный механизм. От его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя.

Ассортимент моделей позволяет выбрать наиболее подходящую мышку любому человеку — и офисному сотруднику, и художнику, и геймеру. Но нужно знать об их особенностях.

Принципы работы мыши

Времена оптомеханических мышей с шариком, вращающим ролики внутри корпуса, давно прошли и можно забыть о недостатках и необходимости чистки. Сейчас в ходу оптические, оптические лазерные, а также гироскопические мышки.

Оптическая мышь — самый распространенный вид. Она имеет светодиод и сенсор, считывающий его отражение от стола. Она работает на практически любых поверхностях, за исключением отражающих, а коврик требует только для удобства пользователя и в случае проблем со скольжением.

Оптическая лазерная мышь работает по такому же принципу, но вместо светодиода использует лазер, что позволяет ей функционировать даже на зеркальных столах. Такой источник света более точен и расходует меньше энергии.

Гироскопическая мышь. Она оснащена гироскопом, который распознает движение не только в плоскости, но и в трехмерном пространстве. Также с помощью гироскопа можно отслеживать вращение мышки относительно любой оси. Такие мышки бывают только беспроводными.

Разрешение сенсора

Разрешение сенсора считается в точках на дюйм (dpi), оно отвечает за скорость передвижения курсора по экрану и его чувствительность. Высокий показатель требуется в чаще всего в шутерах, а при офисной работе излишняя чувствительность может даже мешать.

Разрешение 800–1600 dpi подходит для офисной работы и интернет-серфинга, игры в спокойные игры, не требующие высокой скорости реакции пользователя. Выше 1600 dpi используют дизайнеры и киберспортсмены. Большинство мышей поддерживают настройку чувствительности и умеют переключать режимы.

Профессиональные киберспортсмены могут играть с мышками с разрешением 25 000 dpi и более. Для лучшего контроля их приходится утяжелять.

Как определиться с формой мышки

Мышь должна быть удобной, от этого зависит не только качество работы и комфорт в играх, но и здоровье. При выборе стоит отталкиваться от размеров руки и особенностей хвата.

При ладонном хвате, когда кисть полностью ложится на корпус, подойдет большая мышка. Если управление происходит только пальцами, то лучше обратить внимание на плоские модели.

Промежуточный, он же когтевой, способ управления больше требователен к длине корпуса мыши, таким пользователям чаще всего удобна любая мышка, умещающаяся в ладонь.

Если после длительного использования мышки немеют пальцы, появляется покалывание или даже боль в запястье, то это может быть признаком развивающегося тоннельного синдрома. В таком случае нужно не перебирать мыши, а обратиться к врачу.

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Однако важна и профилактика. Позволяют избежать тоннельного синдрома специальные коврики с опорой запястья и вертикальные мыши — кисть руки при их использовании находится в анатомически верном положении, что минимизирует вероятность его возникновения заболевания.

Как выбрать мышку

Необходимость дополнительных кнопок оценивается индивидуально. Нет задач и игр, неподвластных классическим мышкам, но иногда они нужны. Например, пользователю может быть удобно иметь кнопки «Вперед» и «Назад» под большим пальцем, чтобы проще и быстрее листать страницы в браузере.

Чувствительность мышки чаще всего настраивается специальной кнопкой или приложением и уже сложно найти устройство с фиксированным dpi. Стоит учитывать, что чем больше разрешение экрана и плотность пикселей на дюйм, то тем выше требуемое dpi мыши.

Например, для монитора с разрешением 2560х1500 нужно рассматривать модели с чувствительностью от 1600 dpi, при меньшем курсор будет очень медленно двигаться.

Геймерская мышь не обладает сильными преимуществами для непрофессионального игрока, однако такие модели предполагают большую долговечность и лучшую эргономику. Чаще такие устройства проводные, чтобы исключить задержку передачи команд.