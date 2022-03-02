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Как выбрать монитор для работы и отдыха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Компьютер в доме — теперь не только средство развлечения, но и инструмент для работы и учебы. Это значит, что за ПК проходит все больше, и больше времени. Поэтому важно пользоваться хорошим монитором — это позволит уменьшить вред для глаз и сделать пребывание за компьютером более комфортным.

Идеальный вариант — отдельные мониторы для игр и работы, но позволить себе такое может не каждый. Чаще хочется приобрести экран, подходящий для работы, игр и просмотра видеоконтента одновременно. Существуют ли универсальные мониторы? Да. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно изучить базовые параметры мониторов и учесть типы основных задач.

Диагональ и разрешение экрана

Самые комфортные для работы и игр — мониторы диагональю 24 и 27 дюймов. Последний наиболее любим геймерами. При использовании за столами стандартных размеров такие мониторы не загромождают рабочее место, даже когда их стоит несколько.

Большая часть мониторов с такими диагоналями поддерживают Full HD и построены на базе IPS, чего достаточно для работы и комфортной игры в большинстве современных проектов, особенно на средних и слабых ПК.

Чем выше разрешение, тем лучше картинка и точнее цветопередача. Самое популярное разрешение экрана, подходящее для любого современного контента, игр и программ — 19201080. Чаще его называют Full HD или FHD.

Тип матрицы и подсветки

В настоящий момент на рынке распространено три типа матрицы: TN, VA и IPS. TN-матрицы постепенно уходят, наиболее часто их можно встретить в мониторах, предназначенных для офисных нужд, но и в игровой сфере они нашли применение.

TN имеют отличные оттенки черного и обладают высокой скоростью вывода, что сделало их идеальным выбором для геймеров, увлекающихся киберспортом. Однако они имеют и ряд недостатков.

Эти матрицы обладают малым углом обзора, низкой контрастностью и недостаточной цветопередачей для просмотра видеоконтента, что делает их не совсем удачным выбором для универсального монитора.

Матрицы VA используются прежде всего в геймерских изогнутых мониторах. Они прекрасно подходят для всех жанров игр, обладают хорошим уровнем цветопередачи, лучшей контрастностью и высокой скоростью отклика, но за таким экраном некомфортно работать.

Фото: © Sibnet.ru

Наиболее универсальным вариантом являются матрицы IPS. У них средняя контрастность, поддержка всех популярных цветовых пространств и смотреть на них можно под любым углом. Монитор на базе IPS отлично подойдет и для работы, и для гейминга. 

Обычной LED-подсветки достаточно для комфортной игры и работы.

Все современные мониторы используют светодиодную (LED) подсветку. В зависимости от производителя она может быть модифицирована в QLED или Nano IPS. Самые продвинутые геймерские мониторы имеют Mini-LED подсветку, она состоит из очень маленьких светодиодов, способных индивидуально регулировать свою яркость. 

Частота обновления экрана

Этот параметр отражает количество кадров, отображаемых монитором за секунду. Он важен прежде всего геймерам и практически не влияет на рабочие задачи. Минимальный параметр частоты экрана — 60–75 Гц.

Однако если пользователь играет в проекты с частотой кадров более 60-75, то ему стоит обратить внимание на мониторы с 100–120 Гц, так как они более корректно смогут реализовать возможности видеокарты и геймдев уже начинает ориентироваться именно на такие показатели.

Плотность пикселей и яркость

Для выполнения рабочих задач и игры достаточно менее 100 пикселей на дюйм экранного пространства (ppi). Такой показатель характерен для мониторов 24-27 дюйма и отлично работает с разрешением Full HD.

Если задачи включают работу с графикой, то стоит обратить внимание на мониторы с плотностью 101-150 ppi. Такой показатель обеспечит хорошую детализацию, что положительно скажется на комфорте и результате работы.

Минимальным порогом яркости является 200 кандел на квадратный метр (кд/м), за такими мониторами некомфортно долго работать в дневное время суток или при нормальном освещении — глаза начинают уставать, так как приходится постоянно вглядываться.

Для повседневных задач подойдет яркость 250–350 кд/м, они обеспечивают должный комфорт при любом освещении.

Время отклика

Этот параметр отражает способность пикселя изменить цвет. Чем он меньше, тем выше скорость отображения информации на экране. У игровых мониторов  время отклика 1-4 миллисекунды (топовые модели менее одной). Для работы, учебы, спокойных игр и просмотра контента достаточно 5-8 миллисекунд.

Фактически для работы подойдет любое время отклика и выбирать этот параметр стоит, отталкиваясь от геймерских предпочтений. Показатель особенно важен для любителей соревновательных динамичных игр — здесь чем он меньше, тем лучше.

Параметры универсального монитора

Подводя итог, можно сказать, что наиболее универсальным монитором является 24-27-дюймовый экран с разрешением Full HD, построенный на матрице IPS с LED подсветкой. 

Подходящими для всех типов задач будут время отклика 1-4 миллисекунды частота обновления экрана 60-75 Гц и яркостью 250–350 кд/м и плотностью пикселей менее 100 точек на дюйм. Цена монитора с такими параметрами начинается от 20 тысяч рублей. 

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