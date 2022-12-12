Исследователи из Массачусетского технологического института запустили эксперимент «Дополненная вечность». В его рамках ученые попытаются достичь цифрового бессмертия — нейросеть создаст цифровые копии личности добровольцев, среди которых есть пациенты с неизлечимыми заболеваниями.

Чтобы скопировать личность, нейросеть анализирует цифровой след человека — его посты в соцсетях, опубликованные в интернете видео, фотографии и любые другие доступные данные. На основании собранного массива сведений формируется «слепок» сознания.

После этого нейросеть может с высокой достоверностью имитировать поведение конкретного человека в Сети. При этом исследователи предупреждают, что искусственный интеллект не сможет стать точной человеческой копией — а всего лишь максимально приблизится к оригиналу.

Зачем нужна виртуальная личность?

Главная задача эксперимента «Дополненная вечность» — загрузка «цифрового клона» человеческого сознаний на компьютер. Мощная нейросеть сначала длительное время следит за человеком, а затем начинает дублировать его привычки, манеру речи, поведение и даже голос.

Такое цифровое «существо» может развиваться без участия своего хозяина даже после его смерти. Например, оно способно вести его соцсети, записывать обращения к родственникам, имитировать эмоциональные реакции на посты других людей.

Футурологи уже много лет мечтают о возможности перенести реальный человеческий разум в цифровой аватар. Сейчас некоторые участники эксперимента по достижению цифрового бессмертия тяжело больны — их интерес к участию в проекте понятен.

Также среди участников есть специалисты высокого класса, которые хотят таким образом сохранить свои знания. Например, цифровая личность бизнес-аналитика сможет после смерти человека консультировать желающих и подсказывать управленческие решения.

В чем сложность создания цифровой копии?

Чтобы точно воссоздать сознание, ученым требуется сканировать мозг с высочайшей детализацией. Известно, что мозг человека состоит примерно из 86 миллиардов нейронов, которые связаны между собой 100 триллионами синапсов.

При этом видов синапсов существуют тысячи — они взаимодействуют между собой на разных уровнях, а модель их взаимосвязей настолько сложная, что современная наука пока не в состоянии составить точную «карту» работающего мозга.

В 2005 году в Швейцарии запущен проект «Голубой мозг», его участники созда.т реалистичную модель человеческого мозга во всех подробностях. Пока команде проекта удалось создать электронную копию мышиного мозга.

Чтобы получить детальную проекцию человеческого мозга, нужно сканирование с разрешением около микрона. В теории сделать такой цифровой слепок можно с помощью МРТ, но подобное разрешение достижимо только при использовании мощнейшего магнитного поля, которое попросту уничтожит живые ткани.

Именно поэтому пока эксперименты ограничиваются более простыми методами — вместо копирования конкретного сознания нейросеть лишь воссоздает достоверную имитацию. Но даже в таком варианте результаты цифрового бессмертия могут быть пугающими, предупреждают ученые.

Впереди этический тупик?

Проект цифрового бессмертия несет много юридических и этических вопросов. Например, неясно, какими правами будет обладать виртуальное сознание. Взаимодействие такого цифрового аватара с живыми людьми может оказаться травмирующими или опасным.

Кроме этого, загрузка сознаний на облачные хранилища предполагает, что права на них будут принадлежать крупным корпорациям, а они могут использовать виртуальных людей в своих целях — для рекламы или получения прибыли.

Также возникает вопрос с «утилизацией» цифровых личностей — можно ли будет удалять уже функционирующие «слепки» некогда живых людей из виртуальной реальности? И не будет ли такое действие приравниваться к убийству?