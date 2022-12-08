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Второй этап демонтажа начался на «Усольехимпроме»

Источник:
ТАСС
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Фото: Андрей Wargus / CC BY-SA 3.0

Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в Росатом) приступил ко второму этапу демонтажных работ на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области, предстоит снести 20 зданий и демонтировать подземные части 289 зданий, сообщила пресс-служба ФЭО.

Будут обезврежены газообразные отходы до показателей санитарно-гигиенических нормативов. Твердые отходы будут перезатарены и в дальнейшем утилизированы.

«Предстоит выполнить комплекс мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Это стало возможным благодаря выделению федеральных средств по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также ускоренным темпам реализации первого этапа демонтажных работ», — сообщает ФЭО. Общая сумма контракта составляет 5,9 млрд рублей.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза.

Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в августе 2020 года начаты работы по рекультивации промплощадки.

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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!