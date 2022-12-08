Второй этап демонтажа начался на «Усольехимпроме»

Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в Росатом) приступил ко второму этапу демонтажных работ на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области, предстоит снести 20 зданий и демонтировать подземные части 289 зданий, сообщила пресс-служба ФЭО.

Будут обезврежены газообразные отходы до показателей санитарно-гигиенических нормативов. Твердые отходы будут перезатарены и в дальнейшем утилизированы.

«Предстоит выполнить комплекс мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Это стало возможным благодаря выделению федеральных средств по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также ускоренным темпам реализации первого этапа демонтажных работ», — сообщает ФЭО. Общая сумма контракта составляет 5,9 млрд рублей.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза.

Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в августе 2020 года начаты работы по рекультивации промплощадки.