Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome

Google Chrome вслед за Microsoft завершит поддержку устаревших Windows 7 и Windows 8.1 10 января 2023. Пользователи этих ОС начали получать соответствующие уведомления, но не все хотят и могут обновиться до Windows 10 или 11, а оповещение можно отключить с помощью простой настройки.

Чтобы отключить оповещение, нужно перейти в редактор реестра: нажать Win+R, ввести «regedit» и кликнуть на OK. В дереве папок слева перейти по пути «HKEY_CURRENT_USER Software Policies Google Chrome».

Далее нажать «Правка», «Создать» и выбрать 32-разрядное значение DWORD и ввести имя «SuppressUnsupportedOSWarning» (без кавычек), открыть, изменить данные на 1 и сохранить.

Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС, но стоит учитывать, что веб-серфинг на устаревшей операционной системе и браузере может быть небезопасен для конфиденциальности.