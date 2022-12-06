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Человек и космос
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Человек и космос

Пригодное для обитания человека место нашли на Луне

Источник:
NASA
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Фото: © NASA

Ученые NASA обнаружили на Луне пещеру, которая является оптимальным местом для размещения исследовательской базы. Температура внутри нее постоянно держится на уровне +17 градусов по Цельсию.

Размещение постоянно действующей базы на Луне — непростая задача. Температура на поверхности колеблется от -170 до +120 градусов в зависимости от времени суток, это делает ее малопригодной для строительства укрытия.

Кроме этого из-за отсутствия магнитного поля радиация на Луне в двести раз превышает естественный земной фон, а метеориты обладают большей скоростью и ударной силой, так как на спутнике Земли нет атмосферы.

Естественным укрытием в этих условиях могут стать лавовые трубки — каналы, которые появились в далекие времена, когда на Луне еще была вулканическая активность. Пока ученым удалось обнаружить 16 пещер, образовавшихся в результате частичного обрушения лавовых трубок.

Анализ данных показал, что в одной из таких пещер в Море Спокойствия сохраняются относительно комфортные условия. Так, температура в затененной части ямы держится примерно на уровне +17 градусов, так как полость не успевает ни перегреться днем, ни переохладиться ночью.

При этом есть нюанс — дно пещеры находится на глубине 100 метров от поверхности. Если найти способ организовать эффективный «лифт» для подъема и спуска, место может стать идеальным для строительства будущей лунной базы.

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