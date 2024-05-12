НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Newsweek предсказал Украине катастрофу после потери Часова Яра

Источник:
Newsweek
371 1
Вооруженные силы Украины
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Взятие Часова Яра российскими войска грозит вызвать цепную реакцию и обрушить оборону Украины, считает аналитик Раду Хоссу.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — приводит Newsweek мнение Хоссу.

По его словам, расположенный на возвышенности город — важный украинский оборонительный узел. Его захват даст российским войскам возможность отбросить украинские силы с большого выступа на юге и отодвинуть их дальше от своих линий снабжения.

Контроль над городом позволит Москве усилить давление на страны Запада на фоне усталости их населения от украинского конфликта и подтолкнуть процесс урегулирования кризиса, который вряд ли устроит Киев, отметил Хоссу.

Еще по теме
ЦАХАЛ начал «точечную операцию» на юге сектора Газа
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
Депутат Рады допустил, что Киев попросит Запад ввести войска
Белый дом предсказал новые успехи российской армии
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Американские ATACMS ударили по Луганску
Магнитная буря на Земле достигла пика
Обсуждение (1)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...