Newsweek предсказал Украине катастрофу после потери Часова Яра

Взятие Часова Яра российскими войска грозит вызвать цепную реакцию и обрушить оборону Украины, считает аналитик Раду Хоссу.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — приводит Newsweek мнение Хоссу.

По его словам, расположенный на возвышенности город — важный украинский оборонительный узел. Его захват даст российским войскам возможность отбросить украинские силы с большого выступа на юге и отодвинуть их дальше от своих линий снабжения.

Контроль над городом позволит Москве усилить давление на страны Запада на фоне усталости их населения от украинского конфликта и подтолкнуть процесс урегулирования кризиса, который вряд ли устроит Киев, отметил Хоссу.