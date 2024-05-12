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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подъезд многоэтажки обрушился в Белгороде после удара ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Подъезд многоквартирного жилого дома на Харьковской горе в Белгороде обрушился с 10 по 1 этаж после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Спасатели извлекли живыми из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде 12 человек, среди которых 2 ребенка, уточнили в МЧС.

Предполагается, что под завалами находятся более 10 человек. По предварительным данным, в результате обрушения есть погибшие.

Во время спасательных работы обрушилась часть крыши многоэтажки. Пострадали спасатели.

Существует угроза обрушения соседних подъездов, проводится эвакуация.

Тема: Военная операция на Украине
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