НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космический шторм высшего уровня накроет Землю

Источник:
РБК
311 2

Магнитная буря высшего уровня прогнозируется на Земле 11 мая после серии вспышек на Солнце. Буря такой силы произойдет на Земле впервые за 20 лет, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Это явление может привести к колебаниям магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают электрические токи в проводниках, включая и человеческий организм», — пояснил Богачев.

Ученый уточнил, что влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено и вызывает споры. Считается, что люди, склонные к метеозависимости, могут ощущать в эти периоды дискомфорт, головные боли, перепады настроения.

Геомагнитные бури такого масштаба также могут приводить к сбоям в работе спутников и энергосистем, вызывать яркие полярные сияния, которые могут быть видны даже в южных регионах.

Утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X. По оценке астрономов, вспышки стали самым значительным проявлением солнечной активности за последние 20 лет.

Тема: Человек и космос
SpaceX показала скафандр нового поколения. ВИДЕО
Открытую планету назвали именем персонажа из «Гарри Поттера»
Китай анонсировал создание обитаемой лунной базы
Создан самый подробный атлас Луны
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (2)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
23
Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия
21
Один из лидеров демократов допустил отправку войск США на Украину
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
16
Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением