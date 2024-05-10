Космический шторм высшего уровня накроет Землю

Магнитная буря высшего уровня прогнозируется на Земле 11 мая после серии вспышек на Солнце. Буря такой силы произойдет на Земле впервые за 20 лет, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Солнечная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Это явление может привести к колебаниям магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают электрические токи в проводниках, включая и человеческий организм», — пояснил Богачев.

Ученый уточнил, что влияние магнитных бурь на здоровье человека до конца не изучено и вызывает споры. Считается, что люди, склонные к метеозависимости, могут ощущать в эти периоды дискомфорт, головные боли, перепады настроения.

Геомагнитные бури такого масштаба также могут приводить к сбоям в работе спутников и энергосистем, вызывать яркие полярные сияния, которые могут быть видны даже в южных регионах.

Утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X. По оценке астрономов, вспышки стали самым значительным проявлением солнечной активности за последние 20 лет.