Астрономы обнаружили следы недостроенных сфер Дайсона

Международная группа астрономов обнаружила технологические сигнатуры развитых инопланетных цивилизаций, которые указывают на существование сфер Дайсона.

Команда ученых из Швеции, Великобритании и США в рамках проекта «Гефест» нашла семь таких сигнатур возле звезд, при этом все титанические сооружения оказались недостроенными, пишет Universe Today.

Сфера Дайсона — гипотетическое искусственное сооружение вокруг звезды, позволяющее черпать энергию в таких количествах, которые требуются для цивилизации второго типа по шкале Кардашева.

Для своего исследования астрономы использовали обзоры неба, собранные Gaia DR3, 2MASS и WISE. В собранных данных ученые искали признаки специфического излучения в инфракрасном диапазоне.

Из примерно 5 миллионов источников внимание ученых привлекли 368 объектов, из которых ученые отбросили по разным причинам 361. Осталось всего семь потенциальных сфер Дайсона, подходящих по всем заданным учеными параметрам. Все они похожи на звезды класса М.

Впрочем, астрономы отмечают, что существуют и естественные объяснения инфракрасного излучения. Например, испускать такой свет могут и кольца пыли вокруг звезд. Чтобы точнее определить природу найденных источников, потребуются дополнительные исследования.