Астрономы сфотографировали в космосе «Руку Бога»

Астрономы получили фантастически красивый снимок кометной глобулы CG 4, часто называемой «Рукой Бога» из-за необычной формы. Изображение сделали с помощью камеры темной энергии, установленной на телескопе Бланко в Чили.

Глобула CG 4 Фото: © CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

На фотографии запечатлены пыльная голова и длинный хвост CG 4 на фоне галактики ESO 257-19, которая находится на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Кроме этого, на снимок попало рождение двух молодых звезд, пишет Live Science.

Глобула фактически представляет собой облака космического газа. Несмотря на довольно простой состав, природа таких образований до сих пор остается загадкой. Некоторые астрономы предполагают, что они возникают из-за звездного ветра и массивных горячих звезд поблизости.

Другие предполагают, что эти структуры могут представлять собой сферические туманности, которые деформируются после столкновения с ближайшей сверхновой. В частности, CG 4 сама по себе может быть остатками сверхновой, взорвавшейся около миллиона лет назад.