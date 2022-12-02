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Браузер Edge медленно набирает популярность

Источник:
Sibnet.ru
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Логотипы браузеров
Фото: © Denny M?ller / Unsplash License

Портал Statcouter провел статистическое исследование рынка браузеров. По его результатам основные показатели лидеров не изменились, однако заметно, что Microsoft Edge медленно отвоевывает популярность.

По данным Statcounter, обозреватель Edge занял второе место по популярности и его доля на рынке составляет 11,17%, год назад им пользовались 9,52% пользователей. Медленный, но устойчивый рост можно обосновать предустановкой в Windows и обрастанием полезными функциями, отсутствующими у других браузеров.

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Лидер рынка Google Chrome хоть и потерял немного (0,36%), но занимает устойчивое первое место с 66,13%, на третьем месте эксклюзивный для macOS браузер Safari (9,62%), Firefox занимает стабильное четвертое место с 7,1%, а замыкает рейтинг Opera с 3,3%.

Не забыт и бывший «король» браузеров Internet Explorer. Некоторые пользователи не хотят или не могут отказаться от него. Несмотря на все усилия Microsoft заменить IE новым Edge, его доля на рынке составляет 0,77%.

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Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?