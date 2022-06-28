Вопрос выбора основного браузера рано или поздно решает каждый пользователь. То, что нравится одному, не подойдет для другого, из-за разных предпочтений, рабочих потребностей или конфигурации оборудования.

По данным StatCounter, первые три места на рынке браузеров занимают Google Chrome, Microsoft Edge и Firefox соответственно. Из независимых проектов ярко выделяется Vivaldi — он пока не обрел большой популярности, но высокие темпы разработки и обилие предлагаемых функций делают его потенциальным конкурентом тройке лидеров.

Исследования портала NeoWin показали, что несмотря на использование схожих технологий, а иногда и одного движка, производительность интернет-обозревателей разнится, и мастодонт индустрии может уступать новичку или же, наоборот, показать, что не зря находится на своем месте в рейтинге.

«Лошадиные силы» браузера

Исходные значения производительности показывают, насколько быстро работает сам браузер. Это влияет на скорость обработки кода, плавность интерфейса и отсутствие сбоев. Для проверки этих параметров используется бенчмарк JetStream2, он проводит множество тестов JavaScript, веб-сборки и нагружает испытуемых по всем возможным каналам.

Фото: © Sibnet.ru

Заметно, что браузеры на основе движка Chromium (Chrome, Edge, Vivaldi) показали себя в этом тесте приблизительно одинаково хорошо. Но Firefox, использующий собственный Quantum, оказался значительно медленнее. По результатам тестирования заметно, что на платформах AMD все четверо работают несколько хуже, нежели, на Intel.

Работа с графикой и эффектами

Веб-сервисы развиваются и уже никого не удивить отрисовкой в окне браузера сложной графики или интерактивных эффектов. Для проверки этих способностей используется бенчмарк MotionMark.

Фото: © Sibnet.ru

И здесь лидируют браузеры на основе Chromium, при этом Vivaldi показывает результаты немногим хуже своих старших товарищей. А Firefox проигрывает конкурентам почти в два раза. Наилучшие графические показатели демонстрирует Chrome на платформе от AMD.

Тест на отзывчивость

Большинство сайтов имеют собственные веб-приложения. Это могут быть игры, графические редакторы, онлайн-карты и любой другой софт. На комфорт работы с ними влияет отзывчивость браузера, ее измеряет тест Speedometer, он имитирует действия пользователей и смотрит на то как быстро обозреватель на них откликнулся.

Фото: © Sibnet.ru

Google Chrome показывает наибольшую скорость работы в веб-приложениях. Остальные браузеры приблизительно равны, за исключением того факта, что Firefox на платформе AMD работает с веб-приложениями немного лучше, чем Edge и Vivaldi.

Потребление оперативной памяти

Иногда на компьютере запущен только браузер, но из-за обилия вкладок или «тяжести» воспроизводимого контента он начинает «тормозить» или и вовсе зависать. Зачастую пользователи обвиняют в излишних аппетитах Chrome, но результаты проверки это опровергают.

Для теста в браузерах были открыты десять веб-страниц, среди них YouTube, большие документы, маркетплейсы и сайты со сложной анимацией.

Фото: © Sibnet.ru

Самым «прожорливым» оказался Edge и это несмотря на наличие режима «заморозки» вкладок, сберегающем до 50 мегабайт оперативной памяти за каждую неиспользуемую страницу. Chrome потребляет на 10 мегабайт меньше, чем Firefox, а лидером оказался независимый Vivaldi.

Можно прийти к выводу, что потребление ОЗУ не зависит от используемого движка, поскольку Vivaldi на Chromium значительно экономнее Edge на нем же. Разница в потреблении оперативной памяти зависит от предлагаемого браузерами функционала.

Какой браузер выбрать?

Разобравшись с производительностью, стоит обратить внимание на функционал. Лидер рынка и совокупных тестов Chrome имеет широкую библиотеку расширений, кроссплатформенный интерфейс, синхронизацию и интеграцию в Android.

Но при этом браузер Chrome передает огромное количество пользовательских данных в Google, что может не понравиться поклонникам высокого уровня конфиденциальности.

Microsoft Edge интегрирован в систему Windows, из-за чего лишен проблем с совместимостью по умолчанию. Стоит отметить, что он имеет один из лучших бесплатных менеджеров паролей, передает довольно мало данных разработчикам и обрастает все новыми функциями.

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Однако он наиболее требователен к системе, постоянно выводит на экран подсказки и уведомления, имеет перегруженный интерфейс, а пользователи мобильной версии будут разочарованы ее бледным дизайном.

Mozilla Firefox — пожалуй, единственный конкурентноспособный браузер не на Chromium. Главной его особенностью стал упор на конфиденциальность, он имеет открытый исходный код, что говорит о прозрачности отношений разработчиков и пользователей, и неплохую библиотеку расширений, способную посоревноваться с таковой у Chrome.

Собственный движок стал минусом браузера: из-за этого он хуже совместим с некоторыми веб-технологиями и не поддерживает все расширения из Chrome (их нужно разрабатывать отдельно).

Vivaldi постарался взять все лучшее от лидеров индустрии. Разработчики пытаются найти баланс между производительностью, функциональностью и конфиденциальностью.

Однако постоянная гонка с более старшими конкурентами приводит к введению огромного количества функций, а их внедрение делает немного устаревший дизайн браузера сложным для неопытного пользователя. У Vivaldi нет версии для iOS, что делает неудобным использование браузера на устройствах Apple из-за отсутствия синхронизации.

При выборе браузера стоит отталкиваться от собственных потребностей. При необходимости в высоком уровне конфиденциальности лучше остановить выбор на Firefox, а за производительностью обратиться к Chrome.

Иногда стоит использовать несколько браузеров (например, для рабочих и домашних нужд) — это избавит от мук выбора и упорядочит деятельность в интернете, но стоит учитывать, что одновременное использование нескольких обозревателей повышает нагрузку на систему и может ее сильно замедлить.