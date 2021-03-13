Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета

Провайдеры наперебой предлагают подключить «высокую скорость интернета» — 100, 300, 500 Мегабит в секунду. Звучит заманчиво, но будет ли обещанная скорость на домашних устройствах на самом деле? Какой тариф выбрать, чтобы гарантированно серфить хотя бы на 50 Мегабитах и что в квартире может помешать пропускной способности канала?

Само определение «скорость интернета» — не совсем верное, говорит профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко. Это, скорее, коммерческий термин.

«Нужно говорить о скорости доступа к конкретных ресурсам, от которых потребитель хочет получать информацию… Условно говоря, это скорость доступа от домашнего роутера до ближайшего коммутационного оборудования провайдера. То есть максимальную пропускную способность канала и принято называть скоростью интернета», — объясняет собеседник.

Входящая и исходящая скорость

Входящая скорость или трафик — это объем информации, приходящей на компьютер из сети, а исходящий, соответственно — объем, уходящий с компьютера в сеть.

«Но когда ваш компьютер получает информацию, скачивает, идет постоянный процесс взаимодействия и диалога. Приложение скачивает информацию и параллельно отправляет подтверждение. То есть ваше оборудование дает ответ, что оно получило информацию, либо перезапрашивает данные, если они были получены некорректно», — добавляет Мамойленко.

Это два взаимонаправленных в разные стороны канала передачи данных. Так называемый дуплексный режим, когда компьютер может «общаться» и в сторону получения информации, и в сторону отдачи одновременно.

Скорость приема — это количество информации на единицу времени, которое получает оборудование. Она зависит, в первую очередь, от верхней планки, ограничивающей канал.

«Если вы подключились к скорости в 100 Мегабит в секунду, то больше 100 мегабит вы вытянуть с сети никогда не сможете. И это также не значит, что вы ко всем ресурсам Сети получите скорость в 100 мегабит. Будет однозначно меньше», — уточняет эксперт.

Загруженность каналов

Провайдер указывает максимальную скорость передачи данных при «чистых» интернет каналах, чего практически никогда не бывает. Как только появляются «помехи», скорость интернета уменьшается.

Например, один из жителей города решил провести интернет в квартиру, заказав скорость до 100 Мегабит в секунду. После того, как пришел специалист, и поставил маршрутизатор, у которого есть определенная полоса пропускания, абонент решил, что от этого канала будут «питаться» четыре телевизора, компьютер, ноутбук и несколько смартфонов.

«У него один телевизор занял определенную полосу пропускания канала, второй, в компьютере что-то скачивается, и в это время кто-то пытается с ноутбука зайти на сайт. Но, соответственно, он уже получает информацию от сайта не в 2 Мегабита, а в 3 килобайта. То есть время отклика он получит обалденное», — приводит пример Мамойленко.

Загруженность канала — когда его пытаются использовать несколько сервисов, несколько оборудований или несколько программ, запущенных на одном компьютере. Происходит разделение канала между сервисами.

«Канал это как труба. Если она полностью заполнена водой, то влить в нее еще больше не получится», — объясняет специалист.

Собираясь подключать интернет в доме нужно подумать, сколько и какого оборудования будет использоваться. Чем больше в доме «потребителей», тем шире должен быть канал и выше скорость.

Если в доме пока стоит один компьютер, но абонент решил взять тариф со скоростью 500 Мегабит в секунду «на будущее», нужно обратить внимание на ограничение работы сетевой карты.

«Если в компьютере стоит 100-мегабитная старая карточка, то покупать 500-мбитный внешний канал, это как стрелять из пушки по воробьям», — резюмирует профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ.

Так какая скорость интернета нужна?

Специалисты рекомендуют перед подключением понять, для каких целей нужен будет интернет.

10 Мегабит в секунду:

Работа с электронной почтой

Просмотр веб-сайтов и видео в HD-качестве

ТВ-стриминг

50 Мегабит в секунду:

Быстрое скачивание данных

Онлайн-игры

Видеозвонки без задержек

100 Мегабит в секунду:

Музыка, фильмы и видеоролики сразу на нескольких устройствах

Интерактивное ТВ — лучшие фильмы и популярные каналы с возможностью управлять эфиром

250 Мегабит в секунду и выше: