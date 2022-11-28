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Telegram добавит сервис виртуальных телефонных номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Телеграм на смартфоне
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Телеграм-канал Telegram Info обнаружил в бета-версии мессенджера упоминание анонимного сервиса виртуальных телефонных номеров.

Номера можно будет приобрести на платформе Fragment, где сейчас проводится аукцион «красивых» юзернеймов для Telegram. Вероятнее всего, оплатить их можно будет с помощью TON, что сделает факт покупки анонимным.

В пользу этого говорит и то, что в ранних beta-версиях появилась возможность войти в Telegram с помощью номера, начинающегося с +888. Он идентифицируется системой как «не привязанный к SIM-карте и приобретенный через Fragment».

Бесплатная платформа Fragment начала аукцион ников Telegram 26 октября. На сайте уже доступны юзернеймы с A до Z. Расчеты принимаются в Toncoin (TON).

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