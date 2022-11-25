Путина удивили дипфейком Шольца

Президент России Владимир Путин высоко оценил разработку отечественных специалистов по выявлению дипфейков после знакомства с «подделкой» канцлера Германии Олафа Шольца.

Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк Шольца. Ему объяснили, что мировая экономика в 2021 году потеряла от дипфейков около 400 миллиардов долларов.

Разработки российских специалистов позволяют их эффективно выявлять. «Здорово! Востребовано, и, судя по потерям для мировой экономики, вы, если обогнали своих конкурентов, предложите потребителям не только в нашей стране, но и за рубежом», — приводит ТАСС слова президента.

Разработчики пообещали предоставить разработку «для соответствующих органов и помочь стране по выявлению попыток манипуляции общественным мнением или информационных атак».