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Путина удивили дипфейком Шольца

Источник:
ТАСС
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Фото: © кадр из видео

Президент России Владимир Путин высоко оценил разработку отечественных специалистов по выявлению дипфейков после знакомства с «подделкой» канцлера Германии Олафа Шольца.

Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк Шольца. Ему объяснили, что мировая экономика в 2021 году потеряла от дипфейков около 400 миллиардов долларов.

Разработки российских специалистов позволяют их эффективно выявлять. «Здорово! Востребовано, и, судя по потерям для мировой экономики, вы, если обогнали своих конкурентов, предложите потребителям не только в нашей стране, но и за рубежом», — приводит ТАСС слова президента.

Разработчики пообещали предоставить разработку «для соответствующих органов и помочь стране по выявлению попыток манипуляции общественным мнением или информационных атак».

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Siberian sinner

Россию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...

GammiPluh

вам лечиться уже нужно уважаемый, прогрессирует

Alhazred

Польша все пытается стать ведущей страной ЕС. Ничему ее история не учит)))

mosquito__2010

То что у тебя совершенно нет никаких аргументов на мои вопросы это я уже понял по твоим регулярным позорным...