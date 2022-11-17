Россияне накупят новогодних украшений на 3 тысячи рублей

Жители России за месяц уже купили около полутора миллионов новогодних товаров – это на 24% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба АШАН Ритейл Россия.

Для того, чтобы нарядить пышную новогоднюю елку, потребуется набор из 40 шариков среднего размера, около пяти метров мишуры, одна верхушка, гирлянда, а также порядка десяти декоративных элементов. Стоимость такого набора составит примерно 3 тысячи рублей.

#Новый год Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА

Среди самых любимых— классические шары красного, золотого, серебряного и синего цветов, а еще шарики с изображением черного кролика, главного символа 2023 года. Также популярны мишура и гирлянды – их с начала новогодних продаж купили больше 100 тысяч штук.

«Средняя стоимость елочного шара в этом году составляет 42 рубля, электрической гирлянды – 600 рублей, мишуры – 34 рубля, а верхушки – 86 рублей», — сказала директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия Галина Ящук.