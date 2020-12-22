Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки

В последние годы новогодние ели стараются наряжать необычно и стильно, тщательно подбирая игрушки, гирлянды и прочие аксессуары. Эксперты дали простые советы, как создать настоящую дизайнерскую елку дома.

В первую очередь надо определиться с цветами, в которых будет выполнено новогоднее оформление и главный его элемент — елка. Есть классические сочетания, например, голубой и серебристый, золотой и красный, белый и золотой. Но можно взять необычный цвет и подобрать к нему красивую «пару».

Оттенки должны быть одинаковой насыщенности, либо яркими, либо пастельными. «Не размещайте рядом декор одного цвета. Последовательно чередуйте цвета, тем самым сохраняя гармонию», — посоветовала декоратор Алена Савина.

Гораздо гармоничнее елка будет смотреться, если цвета игрушек и шаров на ней будут сочетаться с интерьером комнаты, где она стоит, добавила дизайнер Анастасия Лебедева.