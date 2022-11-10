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Человек и компьютер
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Человек и компьютер

США представили «одноразовые» бумажные микросхемы

Источник:
Tom's Hardware
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Фото: © State University of New York at Binghamton

Американские исследователи представили печатные платы из бумаги — они призваны решить проблему утилизации современной электроники, после которой остается много токсичных отходов.

Такие «одноразовые» платы планируется использовать в различных датчиках, «умных» вещах, системах доставки, медицинских сенсорах. Основа из бумаги позволит легко утилизировать подобные устройства.

Плата представляет собой подложку из особой вощеной бумаги, на которой напечатаны токопроводящие дорожки. При этом разработчики предупреждают, что бумажные платы потребуют дополнительной защиты от влаги.

Коммерческий выпуск подобных плат и устройств на их основе будет востребован производителями, которые заботятся от экологии, рассчитывают создатели технологии.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

ifhbrjd

Ты намекаешь, что все идет по плану?

oriom

В составляющих зато у нас все хорошо: потерь нет, атаки отбиты, цели накрыты, вовремя покушали. А вот...

pkv84

О,спасибо,что объявился,совсем про тебя забыл.

Tanatholog

Боюсь, что это чу...ло не понимает, что оно делает. Пусть теперь на Родине кормится.