США представили «одноразовые» бумажные микросхемы

Американские исследователи представили печатные платы из бумаги — они призваны решить проблему утилизации современной электроники, после которой остается много токсичных отходов.

Такие «одноразовые» платы планируется использовать в различных датчиках, «умных» вещах, системах доставки, медицинских сенсорах. Основа из бумаги позволит легко утилизировать подобные устройства.

Плата представляет собой подложку из особой вощеной бумаги, на которой напечатаны токопроводящие дорожки. При этом разработчики предупреждают, что бумажные платы потребуют дополнительной защиты от влаги.

Коммерческий выпуск подобных плат и устройств на их основе будет востребован производителями, которые заботятся от экологии, рассчитывают создатели технологии.