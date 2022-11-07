Компьютерные комплектующие в России резко подешевели

Стоимость компьютерных комплектующих в России за последние четыре месяца резко упала, следует из данных ретейлеров.

Так, видеокарты подешевели в среднем на 37%, пишут «Известия» со ссылкой на статистику рынка. Эксперты отмечают, что это напрямую связано с падением доходности майнинга.

Кроме этого, в период с июня по октябрь на 29% снизились цены на жесткие диски, на 18% — на процессоры и модули памяти. Здесь падение стоимости вызвано выходом новых решений и снижением рекомендуемых цен.

По подсчетам аналитиков, сейчас усредненную игровую конфигурацию ПК можно собрать примерно за 60 тысяч рублей, тогда как в июне она стоила 85 тысяч. Стоимость флагманских ПК для 4К-гейминга упала с 260 тысяч до 180 тысяч рублей.