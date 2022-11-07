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Компьютерные комплектующие в России резко подешевели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: keijiro-tk / Public Domain Dedication (CC0)

Стоимость компьютерных комплектующих в России за последние четыре месяца резко упала, следует из данных ретейлеров.

Так, видеокарты подешевели в среднем на 37%, пишут «Известия» со ссылкой на статистику рынка. Эксперты отмечают, что это напрямую связано с падением доходности майнинга.

Кроме этого, в период с июня по октябрь на 29% снизились цены на жесткие диски, на 18% — на процессоры и модули памяти. Здесь падение стоимости вызвано выходом новых решений и снижением рекомендуемых цен.

По подсчетам аналитиков, сейчас усредненную игровую конфигурацию ПК можно собрать примерно за 60 тысяч рублей, тогда как в июне она стоила 85 тысяч. Стоимость флагманских ПК для 4К-гейминга упала с 260 тысяч до 180 тысяч рублей.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

volodey19760802

"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"

Snikolas

Не пЫжься))), пишу тебе на Великом Русском языке, Великая Россия непобедима!!!