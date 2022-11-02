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Google закрыл непопулярный мессенджер

Источник:
Sibnet.ru
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Hangouts логотип
Фото: © Google

Google официально закрыл мессенджер Hangouts. С 1 ноября серверы остановлены, приложение не работает, а восстановить переписки можно в Google Chat.

Платформа начала закрываться в 2020 году. Мессенджер лишили поддержки голосовых вызовов, Wi-Fi и большинства современных функций. В сентябре компания раскрыла планы по отключению Hangouts и переносу всех данных в Google Chat. Экспортировать переписки можно с помощью сервиса Google Takeout.

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После закрытия Hangouts приложением по умолчанию стал Google Chat. Он интегрирован в Google Workspace и лучше взаимодействует со всей экосистемой компании и операционной системой Android.

Мессенджер Google Hangouts был представлен в 2013 году. Приложение позиционировалось как универсальное средство для общения в сети, звонков и видеоконференций, однако сразу после выхода столкнулось с критикой за неудобный интерфейс, закрытые стандарты и плохую защиту пользовательских данных.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...