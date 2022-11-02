Google закрыл непопулярный мессенджер

Google официально закрыл мессенджер Hangouts. С 1 ноября серверы остановлены, приложение не работает, а восстановить переписки можно в Google Chat.

Платформа начала закрываться в 2020 году. Мессенджер лишили поддержки голосовых вызовов, Wi-Fi и большинства современных функций. В сентябре компания раскрыла планы по отключению Hangouts и переносу всех данных в Google Chat. Экспортировать переписки можно с помощью сервиса Google Takeout.

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После закрытия Hangouts приложением по умолчанию стал Google Chat. Он интегрирован в Google Workspace и лучше взаимодействует со всей экосистемой компании и операционной системой Android.

Мессенджер Google Hangouts был представлен в 2013 году. Приложение позиционировалось как универсальное средство для общения в сети, звонков и видеоконференций, однако сразу после выхода столкнулось с критикой за неудобный интерфейс, закрытые стандарты и плохую защиту пользовательских данных.