Роскомнадзор исключил блокировку Telegram в России

Роскомнадзор (РКН) не проводит и не планирует блокировки Telegram в России.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Основной домен Telegram (t.me) был заблокирован Роскомнадзором на час 29 октября. Основанием послужила претензия Генпрокуратуры, но ведомство позже заявило, что не направляло никаких требований о блокировке работы мессенджера.

Роскомнадзор блокировал Telegram в России с 2018 по 2020 год из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Он продолжил работу благодаря многочисленным способам обхода ограничений, а впоследствии претензии были сняты, после согласия руководства противодействовать терроризму и экстремизму.