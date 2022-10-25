Сбербанк подвергся крупнейшей в истории DDoS-атаке

Сбербанк 7 октября подвергся самой крупной DDoS-атаке в истории организации, сообщил заместитель председателя кредитной организации Станислав Кузнецов в интервью «России 24».

Атака длилась 24 часа и семь минут, под удар попали 440 сервисов банка. В ней участвовали не менее 104 тысяч хакеров, которые использовали 30 тысяч устройств, работающих за рубежом, уточнил Кузнецов.

Такой атакой злоумышленники пытались остановить работу банка. Однако в итоге защитные системы Сбербанка справились с нагрузкой, пользователи даже не заметили, что цифровая инфраструктура банка находится под ударом.

Кузнецов уточнил, что всего с начала года на Сбербанк было совершено 470 DDoS-атак — это больше, чем за последние семь лет.