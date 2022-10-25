Видеокарта RTX 4090 расплавилась во время игры

Пользователь Reddit с ником reggie_gakil столкнулся с расплавлением видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 во время игры в Red Dead Redemption 2. Перегрев произошел в месте присоединения кабелей питания к графическому ускорителю.

Перегрев произошел в коннекторе адаптера питания. Пользователь утверждает, что использовал оригинальные провода, однако подобная проблема могла возникнуть при сильном перегибе кабелей, вероятно reggie_gakil нарушил условия эксплуатации — Nvidia не рекомендует изгибать провод питания под углом 90 градусов или меньше.

Случай перегрева неединичный. Пользователи столкнулись с расплавлением коннектора при игре в разные игры и используя различные блоки питания. Большинство из них склонно считать, что причина проблемы кроется в перегибе кабелей.

Перегиб кабеля происходит из-за его толщины и больших габаритов видеокарты. Многие корпуса просто не могут свободно вместить оборудование и приходится изгибать провода, чтобы закрыть системный блок.

Nvidia не предоставила готового решения. Производители моддингового оборудования и нестандартных кабелей уже планируют выпустить адаптеры питания с углом коннектора в 90 градусов. Это позволит избежать проблемы в будущем.