Женское средневековое захоронение обнаружено под Омском

Студенты ТГУ обнаружили во время полевой археологической практики более 90 захоронений на могильнике в средневековой Таре – русском городе под Омском, сообщает пресс-служба ТГУ.

На раскопках кладбища Тары удалось обнаружить более 90 православных захоронений, в одном была найдена золотая серьга, хотя в средние века украшения в могилах православных обычно не оставляли, рассказала заведующая кафедрой археологии и исторического краеведения ФИПН Мария Черная.

«Мы расчистили один из костяков и по антропологическому материалу определили, что это женское погребение. Нашли у нее в руке православный крест или, как мы их называем, "крест-тельник", а когда повернули череп, увидели, что под ним лежит блестящая золотая серьга в виде свернувшейся в кольцо змеи, кусающей себя за хвост», — сказала Черная.

Крест-тельник Фото: © ТГУ

По ее словам, образ змеи – очень древний и распространенный. Однозначно можно сказать, что эта женщина явно из семьи, которая могла себе позволить положить золотую вещь в могилу. По методике реконструкции лица по черепу эксперты смогут воссоздать облик женщины.

Обнаруженное кладбище находилось за пределами стен Тары, хотя в то время хоронили и внутри городов – около церквей, рядом с жилыми постройками, а то и под полые дома как отголосок культа предков – пусть умерший охраняет своих сородичей.

«Люди того времени умели себя защищать, они владели правилами ведения боя, умели пользоваться оружием, детали и элементы которого – пули и пулелейки, курки, пищальные кремни, ножи, наконечники стрел и другие – представлены в раскопках. Вместе с тем свое жилое пространство они «обороняли» и посредством защитной магии, нанося сакральные метки на окна и двери», — сказала Черная.