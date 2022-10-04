НАВЕРХ
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
Актуальная тема
Раскопали в Сибири
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Женское средневековое захоронение обнаружено под Омском

Источник:
Sibnet.ru
205 1

Студенты ТГУ обнаружили во время полевой археологической практики более 90 захоронений на могильнике в средневековой Таре – русском городе под Омском, сообщает пресс-служба ТГУ.

На раскопках кладбища Тары удалось обнаружить более 90 православных захоронений, в одном была найдена золотая серьга, хотя в средние века украшения в могилах православных обычно не оставляли, рассказала заведующая кафедрой археологии и исторического краеведения ФИПН Мария Черная.

«Мы расчистили один из костяков и по антропологическому материалу определили, что это женское погребение. Нашли у нее в руке православный крест или, как мы их называем, "крест-тельник", а когда повернули череп, увидели, что под ним лежит блестящая золотая серьга в виде свернувшейся в кольцо змеи, кусающей себя за хвост», — сказала Черная.

Крест-тельник
Фото: © ТГУ

По ее словам, образ змеи – очень древний и распространенный. Однозначно можно сказать, что эта женщина явно из семьи, которая могла себе позволить положить золотую вещь в могилу. По методике реконструкции лица по черепу эксперты смогут воссоздать облик женщины.

Обнаруженное кладбище находилось за пределами стен Тары, хотя в то время хоронили и внутри городов – около церквей, рядом с жилыми постройками, а то и под полые дома как отголосок культа предков – пусть умерший охраняет своих сородичей.

«Люди того времени умели себя защищать, они владели правилами ведения боя, умели пользоваться оружием, детали и элементы которого – пули и пулелейки, курки, пищальные кремни, ножи, наконечники стрел и другие – представлены в раскопках. Вместе с тем свое жилое пространство они «обороняли» и посредством защитной магии, нанося сакральные метки на окна и двери», — сказала Черная.

Тема: Раскопали в Сибири
Чаусский острог: раскопать правду через 300 лет
Золотые украшения древнего скифа обнаружили в Туве
Остатки рыб юрского возраста нашли в Иркутской области
Могилу военачальника скифской эпохи нашли в тувинском кургане
смотреть все
Наука #Наука #Томск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (1)
Картина дня
Совфед одобрил присоединение четырех экс-украинских регионов
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным
Проезд по платным дорогам подорожает в два раза
Нобелевскую премию по физике дали за запутанные фотоны
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Все статьи
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
63
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
23
Зеленский отказался от переговоров с Путиным
23
Россия создаст космический скафандр с экзоскелетом
22
Путин подпишет договоры о вступлении в Россию новых регионов