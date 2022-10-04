Новые стандарты качества для общепита разработают в России

Новые правила появятся в России в сфере общественного питания, доставки блюд и хранения пищевых продуктов, сообщает Роскачество.

«В проекте программы стандартизации на 2023-2026 годы планируется создание или пересмотр 12 стандартов в сфере ресторанного бизнеса, доставки продуктов питания, кейтеринга», — цитируют «Известия» руководителя Роскачества Максима Протасова.

Предполагается, что такое регулирование позволит повысить качество услуг. Сейчас же, отметили в Роскачестве, отрасль общепита не подпадает под техническое регулирование, есть только минимальные требования безопасности, санитарные нормы и правила, но отсутствуют такие аспекты, как требования к меню, классификация предприятий питания и т. д.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, на базе Роскачества уже создан технический комитет, который разработает необходимые стандарты.