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Новые стандарты качества для общепита разработают в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новые правила появятся в России в сфере общественного питания, доставки блюд и хранения пищевых продуктов, сообщает Роскачество.

«В проекте программы стандартизации на 2023-2026 годы планируется создание или пересмотр 12 стандартов в сфере ресторанного бизнеса, доставки продуктов питания, кейтеринга», — цитируют «Известия» руководителя Роскачества Максима Протасова.

Предполагается, что такое регулирование позволит повысить качество услуг. Сейчас же, отметили в Роскачестве, отрасль общепита не подпадает под техническое регулирование, есть только минимальные требования безопасности, санитарные нормы и правила, но отсутствуют такие аспекты, как требования к меню, классификация предприятий питания и т. д.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, на базе Роскачества уже создан технический комитет, который разработает необходимые стандарты.

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