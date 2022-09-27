Cloudflare представил eSIM со встроенным VPN

Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на сетевой защите и предоставлении прокси серверов, представила первую eSIM со встроенным VPN-сервисом.

Технология получила название Zero Trust, сообщается в блоге Cloudflare. Разработчики отмечают, что новинка решит основную проблему в борьбе с фишинговыми сайтами, так как краеугольным камнем противодействия таким атакам остается уязвимость смартфонов.

Злоумышленники по-прежнему рассылают поддельные url через SMS и запрашивают коды двухфакторной аутентификации. Но если шифровать трафик на уровне поставщика мобильного интернета и отфильтровать неправильные DNS, то можно избежать перехода на зловредный ресурс и предотвратить утечку данных.

Использование Zero Trust работодателями поможет не только защитить сотрудников, но и предоставить им доступ к офисной инфраструктуре из любой точки мира через VPN. Дополнительно это даст возможность отслеживать сетевую активность работников.

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Еще одним применением Zero Trust может стать защита умных домов и интернета вещей. В последнее время довольно часто взломы сетей происходят именно через них или они становятся участниками ботнет-сетей, а владельцы устройств не мониторят трафик в постоянном режиме.

Сервис Zero Trust находится на стадии тестирования, пока что его проверяют на сотрудниках самой Cloudflare. Планируется, что в будущем он войдет в стандартный перечень услуг компании.