Кислород крови научились измерять с помощью смартфона

Нейросеть обучили анализировать данные с камеры смартфона и определять уровень оксигенации (показатель насыщенности крови кислородом). Для этого нужно просто приложить палец к объективу и активировать вспышку.

Исследователи из Вашингтонского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали в журнале Nature данные о новой технологии для измерения уровня кислорода крови с помощью камеры смартфона.

Для измерения нужно поднести палец вплотную к объективу и активировать вспышку. Нейросеть анализирует, насколько кровь поглощает свет и на основании этого рассчитывает показатель уровня оксигенации.

Искусственный интеллект обучался на 10 тысячах показаний с уровнем насыщенности крови кислородом от 61% до 100%. Испытания на добровольцах показали, что он способен с точностью до 80% определять параметры оксигенации в диапазоне от 70 до 100%, как и большинство современных пульсоксиметров.

Ученые считают, что их технология не достигла предела точности и может быть усовершенствована. Для этого ее нужно обучить на большем количестве добровольцев.

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Измерение уровня оксигенации стало одним из важнейших исследований в период пандемии коронавирусной инфекции. Нормальным показателем насыщенности кислородом крови считается диапазон 94-99%.