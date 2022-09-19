Минздрав расширит перечень бесплатных лекарств

Пациенты, пережившие инфаркт и инсульт, а также операции на сердце и сосудах смогут получать больше бесплатных лекарств, такой проект приказа Минздрава России размещен на официальном портале правовой информации.

В уже имеющийся список из 23 лекарств предлагается включить еще восемь препаратов, необходимых больным с сердечной недостаточностью, сообщили «Российской газете» в Минздраве.

Программа бесплатных лекарств для пациентов, переживших инфаркт или операцию на сердце, стартовала с 2020 года и должна была решить острую проблему. С одной стороны, государство тратит огромные средства на улучшение сердечно-сосудистой помощи: в стране создана сеть сосудистых центров, перестроена работа "скорой", и в результате в разы увеличилось количество срочных операций, спасающих жизнь людям с инфарктом или инсультом.

Но при этом, когда пациент возвращается из больницы домой, нередко возникают сложности. Одна из главных — больные перестают принимать необходимые лекарства и очень быстро вновь получают обострение, а то и повторную сердечно-сосудистую катастрофу.