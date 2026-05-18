Крупная вспышка смертельной Эболы произошла в Конго и Уганде

Тестирование на Эболу
Фото: Photo Credit:Content Providers(s): CDC/ Ethleen Lloyd

Ситуация с новой вспышкой Эболы в Конго и Уганде имеет международное значение, но пока не соответствует критериям пандемии, заявил Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, к 16 мая в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго зарегистрировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. Заболевание выявлено как минимум в трех медицинских зонах — Буниа, Рвампара и Монгбвалу.

Кроме того, 15 и 16 мая в столице Уганды Кампале подтвердили два случая заражения у людей, прибывших из Конго. Один из заболевших умер. Еще один подтвержденный случай выявили в Киншасе у человека, вернувшегося из Итури.

ВОЗ заявила, что реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше официальных данных. Организация указала на высокий уровень положительных тестов, рост числа сообщений о подозрительных случаях и кластерах смертей, а также на ограниченное понимание эпидемиологических связей между заболевшими.

В отличие от наиболее распространенного штамма Ebola Zaire, против распространяющегося Bundibugyo сейчас нет одобренных вакцин и специфической терапии.

Роспотребнадзор по просьбе Уганды, где зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, направит в столицу страны Кампалу специалистов для проведения эпидемиологического расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Также Россия окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст ей разработанные в стране тесты для диагностики Эболы.

