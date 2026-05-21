Почему нельзя запивать таблетки газированной водой

Привычка запивать таблетки газированной водой или минералкой может свести эффект от лечения к нулю. Причина в пузырьках углекислоты.

Углекислый газ не дает лекарству контактировать со стенками желудка. Пузырьки создают воздушную прослойку между таблеткой и слизистой оболочкой, что ухудшает физическое всасывание активных компонентов.

Одновременно с этим сам углекислый газ вызывает усиление выработки соляной кислоты, повышая кислотность желудочного сока. В результате такого двойного удара препарат либо попросту не успевает усвоиться, либо его действующее вещество разрушается раньше времени.

Даже лечебно-столовая негазированная вода может быть опасна. Минеральные соли и ионы железа и кальция в ее составе повышают риск непредсказуемых химических реакций с молекулой лекарства.

Нельзя запивать лекарства и другими популярными напитками — чаем, кофе или соком. Например, грейпфрутовый сок способен блокировать ферменты печени, что потенциально может вызвать смертельную передозировку. А кофе с молоком препятствует усвоению железа.

Идеальный способ запить таблетку — полстакана питьевой или кипяченой воды комнатной температуры. Такой объем поможет быстрее провести таблетку через желудок и минимизирует ее вредное воздействие на кишечник.

