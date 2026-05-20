Мужчину с разорванным сердцем спасли в Новосибирске

Новосибирские хирурги спасли пациента с разорванным сердцем — редким случаем, когда при разрыве аневризмы сформировалось особое образование, сообщила пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Е.Н. Мешалкина.

У 65-летнего мужчины из Югры возникло странное образование на передней стенке грудной клетки, пульсирующее в ритме сердца. Пенсионер чувствовал себя хорошо, к врачам не обращался. Образование привлекло внимание врачей, когда мужчина пришел в поликлинику: так пульсировать могло лишь сердце, и они запросили консультацию у центра Мешалкина.

Мужчине 14 лет назад провели большую кардиохирургическую операцию по поводу аневризмы левого желудочка. После нее костные структуры грудины на одном из участков срослись не полностью, но на качество жизни это не влияло. По мнению врачей, более года назад аневризма возникла вновь и разорвалась.

Однако пациент не погиб и даже не узнал о произошедшем, поскольку кровь удержали в сердце спайки, сформировавшиеся после операции, и крупный тромб. В результате в грудной клетке возник огромный мешок с 1,5 литрами крови. Со временем его стенки покрылись кальциевыми отложениями и стали каменистыми — так организм пытался укрепить их своими силами.

Разорванное сердце пациента на снимке Фото: © пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина

Все это время пациент с разорванным сердцем неплохо себя чувствовал и даже продолжал кардиотренировки. Но часть ложной аневризмы «просочилась» наружу через сохранившийся дефект в грудной стенке и удерживалась уже только кожей на груди. Любая царапина привела бы к смертельному кровотечению, подчеркнули в центре.

Хирурги провели сложную пятичасовую операцию, вошли в «каменный мешок» и в условиях искусственного кровообращения закрыли синтетической заплатой разрыв стенки левого желудочка. Полость ложной аневризмы заместили собственными тканями сальника пациента.

Мужчина успешно преодолел осложнения послеоперационного периода, чувствует себя хорошо. Спустя месяц после операции его выписали.