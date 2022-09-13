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«Ростех» разработал средство для поиска угнанных автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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«Розыск-Nano» для розыска угнанных машин
Фото: © «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс «Розыск-Nano». Он в режиме реального времени анализирует транспортный поток и распознает в нем угнанные, разыскиваемые и снятые с учета автомобили.

Комплекс проводит видеорегистрацию автомобилей на расстоянии 100-150 метров, самостоятельно распознает номера и сверяет их с базами ГИБДД, сообщается на сайте «Ростех». Помимо этого, он сохраняет фотографии автомобилей с привязкой ко времени и координатам.

Прибор не требует специальных условий для работы или изменения конструкции автомобилей ГИБДД, он похож на обычный видеорегистратор и располагается внутри патрульной машины. 

«Решение позволит мгновенно выявлять в транспортном потоке автомобили, находящиеся в угоне, разыскиваемые судебными приставами или снятые с регистрационного учета. За счет того, что система распознает номерные знаки на большом расстоянии, у экипажа ДПС есть время на принятие решения об остановке транспортного средства», — сообщил Юрий Валов, директор завода «Метеор», занимающегося производством новинки.

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О сроках внедрения «Розыск-Nano» в экипажи ГИБДД на федеральном уровне не сообщается. До конца года планируется начать тестирование комплекса в Волгоградской области.

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