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Владельцев iPhone и iPad предупредят о поддельных наушниках

Источник:
Sibnet.ru
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Наушники AirPods
Фото: © Aniket Narula / Unsplash License

Новая операционная система iOS 16 предупредит пользователя, если он подключил к iPhone или iPad поддельные наушники AirPods.

Портал 9to5mac обнаружил в коде iOS 16 Release Candidate функцию, оповещаю об использовании неоригинальных наушников AirPods. При попытке их подключения будет выводиться соответствующее предупреждение, но работа не будет блокироваться.

«Эти наушники не могут быть идентифицированы как подлинные AirPods и могут вести себя некорректно», — говорится в сообщении. При нажатии на кнопку «Подробнее» пользователя направят на страницу поддержки с подробными инструкциями о том, как отличить подлинные AirPods от подделки.

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Использование оригинальных наушников других производителей, например, Sony, Samsung или Xiaomi не вызовет появления оповещения. Оно будет выводиться только при подключении реплик AirPods, использующих протоколы Apple.

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Удавиков

«С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат...

Danilon

Я бы сказал больше: стремительное отрицательное наступление с высбовождением всех ненужных тяжестей.

Qprovessional

неужто хаймарсы настолько хорошии?

Danilon

Это у Вас сейчас стадия отрицания или торга ?