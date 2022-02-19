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Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Беспроводные наушники позволяют слушать музыку и смотреть видео в общественных местах, не мешая окружающим, могут использоваться как гарнитура и служить для управления смартфоном без рук.

При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров. Это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции.

Версия Bluetooth

Чем современнее Bluetooth, тем лучше. Он отвечает за радиус действия и скорость передачи данных. 

Но наушники должны соответствовать возможностями смартфона. Версию Bluetooth смартфона можно узнать на сайте производителя телефона или ознакомиться с его характеристиками в интернет-магазинах.

Наушники должны иметь версию Bluetooth не выше, чем смартфон. В противном случае они могут некорректно функционировать или не работать вообще. Если соединяются два гаджета с разными версиями Bluetooth, то передача данных между ними будет ограничена возможностями более старой.

Идеальный вариант — одинаковые версии Bluetooth наушников и смартфона.

Звукоизоляция и шумоподавление

Вакуумные («затычки») и накладные наушники, благодаря особенностям конструкции, лучше всего блокируют внешние шумы. Современные модели оснащают технологией активного шумоподавления.

Наушники с активным шумоподавлением имеют специальные микрофоны и программу «звукового противодействия». Они анализируют внешние шумы, измеряют их амплитуду и формируют зеркальную волну, отсекающую посторонний звук.

Эта технология позволяет «перекрывать» внешний шум и достигать наиболее чистого звука. Но стоит учесть, что наушники с активным шумоподавлением значительно дороже. А при прослушивании музыки в тихих местах, например, дома, необходимости в такой технологии нет.

Чувствительность, частота и импеданс

Это характеристики, определяющие восприятие звука пользователем. Чувствительность — это «громкость» наушников. Не рекомендуется использовать устройства с уровнем шума свыше 95 дБ — более громкие наушники могут быть вредны для слуха.

Частота отвечает за спектр передаваемых звуков. Человек способен воспринимать звук на частотах в диапазоне 20-2000 Гц, с возрастом он сокращается. Соответственно наушники нужно приобретать с таким же частотным диапазоном. Его превышение или занижение бессмысленно — пользователь просто не услышит звук за этими пределами.

Импеданс — сопротивление наушников, оно должен быть прямо пропорционален напряжению. Так как bluetooth-наушники работают при малом напряжении в 3-4 вольта, то и импеданс не должен быть высоким. 

Для bluetooth-наушников оптимальный показатель импеданса —16-32 Ом.

Автономность

Немаловажный показатель для беспроводной техники. Большинство наушников способны проработать без подзарядки 4-6 часов. За автономность отвечает аккумулятор, его емкость измеряется в миллиампер-часах (mAh). 

При покупке наушников с кейсом для зарядки стоит отдельно изучить емкость наушников и футляра. За автономность в таком случае отвечает показатель наушников.

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