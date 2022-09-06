Lada получит тормозные диски из инновационного чугуна

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Белебеевский завод «Автокомпонент», выпускающий запчасти для легковых автомобилей Lada, собирается запустить производство тормозных дисков из инновационного чугуна.
Диски будут делать из инновационного серого перлитного чугуна. Сплав хорошо поддается механической обработке, а также обладает хорошей теплопроводностью, что важно в условиях интенсивных нагрузок, пишет журнал «Эксперт».
Локализация производства тормозных дисков составит 100%. Сейчас на рынке тормозных дисков в России более 70% занимает импортная продукция.
Объем выпуска должен составить до 102 тысяч штук в год. Бюджет проекта составил 88,6 миллиона рублей.