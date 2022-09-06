Lada получит тормозные диски из инновационного чугуна

Белебеевский завод «Автокомпонент», выпускающий запчасти для легковых автомобилей Lada, собирается запустить производство тормозных дисков из инновационного чугуна.

Диски будут делать из инновационного серого перлитного чугуна. Сплав хорошо поддается механической обработке, а также обладает хорошей теплопроводностью, что важно в условиях интенсивных нагрузок, пишет журнал «Эксперт».

Локализация производства тормозных дисков составит 100%. Сейчас на рынке тормозных дисков в России более 70% занимает импортная продукция.

Объем выпуска должен составить до 102 тысяч штук в год. Бюджет проекта составил 88,6 миллиона рублей.