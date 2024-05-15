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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена новой Lada Largus

Источник:
«Автопоток»
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АвтоВАЗ перезапустил производство фургонов и универсалов Lada Largus, стоимость автомобилей будет начинаться от 1 770 000 рублей за пассажирскую версию, за коммерческий фургон попросят 1 670 000 рублей.

В этом году планируется выпустить до 50 тысяч Lada Largus, включая локализованный российский электромобиль e-Largus. В следующем году объем производства планируют увеличить до 100 тысяч единиц.

Автомобили на линии красят в пять цветов: «ледниковый», «платина», «пантера», «борнео» и «кориандр». Первые Lada Largus 2024 будут доступны в комплектации Classic, позже на конвейер встанут машины в комплектации Comfort.

Локализация автомобиля будет расти — до конца года планируется освоить выпуск еще порядка 60 деталей.

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